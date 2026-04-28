Volcadura de ferretero deja a hombre con lesiones menores en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Un empleado de una empresa ferretera logró salir con vida tras protagonizar una aparatosa volcadura sobre la carretera federal 57, en el tramo libre Nueva Rosita–Allende, a la altura del aeropuerto regional, luego de que la unidad de carga que conducía se saliera del camino y terminara volcada entre la maleza.

El percance involucró a un vehículo propiedad de la cadena Construrama, el cual transportaba material de construcción que quedó esparcido en el área tras el impacto. Pese a la magnitud del accidente, el conductor sobrevivió y presentó únicamente lesiones de consideración menor.

Elementos de corporaciones de auxilio acudieron de inmediato al lugar y brindaron atención al lesionado, identificado como Abel González Espinoza, de 28 años de edad, con domicilio en la colonia Sarabia de Nueva Rosita. Tras una primera valoración, fue diagnosticado como policontundido y trasladado a un hospital para una revisión más detallada.

En el nosocomio, médicos especialistas confirmaron que no presentaba heridas de gravedad, aunque se notificó a la Fiscalía General de Justicia para cumplir con los protocolos correspondientes derivados de accidentes viales de este tipo.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional realizaron el peritaje en el lugar, señalando como posibles causas del accidente la falta de pericia al volante y el exceso de velocidad. La unidad terminó fuera de la cinta asfáltica, provocando la dispersión de bloques de concreto, lo que representó un riesgo momentáneo para otros automovilistas, sin que se reportaran daños a terceros.