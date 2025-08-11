Jóvenes resultan heridos en volcadura de Nissan Sentra en Sabinas

SABINAS, COAH.- Un automóvil Nissan Sentra, color negro, protagonizó una aparatosa volcadura en el cruce del bulevar Paseo de los Leones y Dámaso Ramón. El vehículo era conducido por un joven de 18 años, acompañado por una adolescente de 17, quienes resultaron con lesiones leves tras el impacto.

Testigos alertaron a los servicios de emergencia y, en cuestión de minutos, paramédicos de la Cruz Roja Sabinas arribaron al lugar para brindar atención médica a los ocupantes. Ambos fueron trasladados al centro de salud local, donde se reportan fuera de peligro. Según declaraciones de la madre del conductor, los jóvenes se dirigían a la comunidad de Agujita al momento del accidente.

El choque provocó la volcadura del automóvil y la caída de una luminaria sobre el bulevar, lo que generó preocupación entre los vecinos por el riesgo eléctrico. Afortunadamente, no hubo más vehículos involucrados ni transeúntes lesionados. El Nissan Sentra cuenta con póliza de seguro vigente, lo que facilitará la reparación de los daños materiales.

Elementos del cuerpo de bomberos y policías municipales acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y asegurar la zona. Se realizaron labores de limpieza y retiro de escombros, mientras se iniciaba el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente.

Las autoridades exhortan a los conductores a extremar precauciones, especialmente en zonas urbanas con alto flujo vehicular. Aunque el incidente no dejó víctimas graves, se recuerda que el exceso de velocidad y la distracción al volante pueden tener consecuencias fatales.