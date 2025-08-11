Óscar Ríos Ramírez Destaca Coordinación Eficiente en Programas de Mejora Coahuila

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez reafirmó que todos los programas y acciones de la estrategia Mejora Coahuila continuarán llegando a cada rincón del municipio, llevando beneficios directos a las familias y fortaleciendo la unidad entre ciudadanía y gobierno.

Ríos Ramírez destacó que este esfuerzo es posible gracias al impulso decidido del coordinador general de Mejora, Gabriel Elizondo Pérez, y al liderazgo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quienes han establecido como prioridad que ningún hogar quede fuera del alcance de este programa.

"Mejora Coahuila no es solo un conjunto de acciones; es un compromiso permanente de estar cerca de nuestra gente, de escucharla y trabajar hombro a hombro para que cada familia viva mejor", señaló el alcalde.

La estrategia Mejora Coahuila incluye apoyos alimentarios, programas de salud, acciones de mejoramiento de vivienda, entrega de aparatos funcionales, becas y actividades de integración social y cultural. Estos beneficios están diseñados para elevar la calidad de vida de las personas, atender necesidades básicas y fomentar el desarrollo integral de la comunidad.

El alcalde puntualizó que existe una excelente coordinación con Federico Quintanilla Riojas, responsable regional de Mejora, y con Ulises Cárdenas Herrera, coordinador municipal de la estrategia, lo que permite planificar y ejecutar cada acción con eficiencia y cercanía a la gente.

"Aquí la prioridad son las familias. Con el trabajo en equipo que mantenemos con el Gobierno del Estado y con la dedicación de nuestros coordinadores, seguiremos cumpliendo con la gente de San Juan de Sabinas", enfatizó Óscar Ríos.

El edil concluyó señalando que la administración municipal continuará gestionando y respaldando todas las acciones necesarias para que la estrategia Mejora Coahuila siga siendo un motor de bienestar, unidad y desarrollo en el municipio.