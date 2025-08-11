Contactanos
Coahuila

Óscar Ríos Ramírez Destaca Coordinación Eficiente en Programas de Mejora Coahuila

Óscar Ríos Ramírez destaca la importancia de la coordinación eficiente en Mejora Coahuila para fortalecer la unidad entre ciudadanía y gobierno.

Por Staff / La Voz - 11 agosto, 2025 - 07:38 p.m.
Óscar Ríos Ramírez Destaca Coordinación Eficiente en Programas de Mejora Coahuila

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez reafirmó que todos los programas y acciones de la estrategia Mejora Coahuila continuarán llegando a cada rincón del municipio, llevando beneficios directos a las familias y fortaleciendo la unidad entre ciudadanía y gobierno.

Ríos Ramírez destacó que este esfuerzo es posible gracias al impulso decidido del coordinador general de Mejora, Gabriel Elizondo Pérez, y al liderazgo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quienes han establecido como prioridad que ningún hogar quede fuera del alcance de este programa.

"Mejora Coahuila no es solo un conjunto de acciones; es un compromiso permanente de estar cerca de nuestra gente, de escucharla y trabajar hombro a hombro para que cada familia viva mejor", señaló el alcalde.

La estrategia Mejora Coahuila incluye apoyos alimentarios, programas de salud, acciones de mejoramiento de vivienda, entrega de aparatos funcionales, becas y actividades de integración social y cultural. Estos beneficios están diseñados para elevar la calidad de vida de las personas, atender necesidades básicas y fomentar el desarrollo integral de la comunidad.

El alcalde puntualizó que existe una excelente coordinación con Federico Quintanilla Riojas, responsable regional de Mejora, y con Ulises Cárdenas Herrera, coordinador municipal de la estrategia, lo que permite planificar y ejecutar cada acción con eficiencia y cercanía a la gente.

"Aquí la prioridad son las familias. Con el trabajo en equipo que mantenemos con el Gobierno del Estado y con la dedicación de nuestros coordinadores, seguiremos cumpliendo con la gente de San Juan de Sabinas", enfatizó Óscar Ríos.

El edil concluyó señalando que la administración municipal continuará gestionando y respaldando todas las acciones necesarias para que la estrategia Mejora Coahuila siga siendo un motor de bienestar, unidad y desarrollo en el municipio.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados