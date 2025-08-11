Fiscalía General del Estado y alcaldes unidos por la seguridad pública

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Saúl Garduño Guzmán, destacó la importancia de la cercanía y proximidad con la ciudadanía en la atención de las quejas y necesidades de la población.

En entrevista, Garduño Guzmán mencionó que se estará reuniendo con los diferentes alcaldes de los municipios que integran la delegación carbonífera para escuchar sus necesidades y entender las problemáticas que enfrentan.

El objetivo de estas reuniones es generar estrategias que permitan abordar los desafíos en materia de seguridad pública y mejorar la atención a la ciudadanía. Garduño Guzmán destacó que una de las estrategias que se está considerando es la implementación del C-2, un sistema que ha rendido buenos frutos en otras delegaciones y que podría ser replicado en la región carbonífera.

El delegado de la Fiscalía General del Estado enfatizó que su objetivo es trabajar en conjunto con los alcaldes y las autoridades municipales para encontrar soluciones efectivas a los problemas de seguridad pública que enfrenta la región. 'Queremos escuchar las necesidades de la ciudadanía y trabajar juntos para generar estrategias que nos permitan mejorar la seguridad y la calidad de vida de los habitantes de la región', afirmó.

Garduño Guzmán también destacó la importancia de compartir buenas prácticas y experiencias exitosas entre las diferentes delegaciones de la Fiscalía General del Estado. 'La idea es tomar las buenas prácticas que se han generado en otras delegaciones y adaptarlas a las necesidades específicas de la región carbonífera', explicó.

A su reciente llegada a la región carbonífera, el delegado Diego Saúl Garduño Guzmán aseguró que continuará trabajando para fortalecer la relación entre la Fiscalía y la ciudadanía, y para encontrar soluciones efectivas a los problemas de seguridad pública que enfrenta la región.