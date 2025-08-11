Investigan Colisión en Calles Madero y Primero de Mayo de Sabinas

SABINAS, COAH.- Un accidente vehicular ocurrido en la esquina de las calles Madero y Primero de Mayo en la zona centro dejó daños materiales de consideración. Según testigos, un automóvil Mazda de modelo atrasado conducido por un adulto mayor impactó en el lateral izquierdo a un Chevrolet Cavalier de reciente modelo.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas en el accidente, aunque ambos vehículos sufrieron daños significativos. La conductora del Chevrolet Cavalier resultó ilesa; sin embargo, presentó un ataque de histeria.

Oficiales de la policía y tránsito municipal acudieron al lugar de los hechos para levantar el parte correspondiente y deslindar responsabilidades. Los agentes están investigando las causas del accidente y determinarán quién es el responsable del choque.

El incidente vehicular causó un breve congestionamiento en la zona, pero gracias a la pronta intervención de las autoridades, el tráfico se normalizó rápidamente. Los conductores involucrados en el accidente intercambiaron información, y se espera que las aseguradoras se encarguen de evaluar los daños y realizar los pagos correspondientes.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar precauciones al volante y respetar las señales de tránsito para evitar accidentes como este. Asimismo, invitan a los ciudadanos a reportar cualquier incidente o situación sospechosa a las autoridades correspondientes.