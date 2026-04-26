Camiones de carga chocan en Sabinas, dejando daños materiales

SABINAS, COAH.- Un accidente vial entre dos unidades de carga pesada se registró la mañana de este sábado sobre la Carretera Federal 57, a la altura del cruce con Sierra Santa Rosa, en el sector Las Lomas, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y lesiones menores en los conductores.

De acuerdo con el informe preliminar, el presunto responsable fue identificado como José Arturo Castro González, de 35 años, quien conducía un tractocamión Kenworth modelo 2012 en color blanco. La otra unidad involucrada es un camión tipo caja cerrada Freightliner modelo 2022, operado por Miguel Ángel Pérez de León, de 42 años de edad.

Según la versión proporcionada por las autoridades, el conductor del Freightliner circulaba de poniente a oriente sobre la Carretera 57 y contaba con la luz verde del semáforo, por lo que continuó su trayecto. En contraste, el operador del tractocamión se desplazaba en sentido contrario y, al intentar girar a la izquierda, lo hizo sin contar con la flecha verde, que se encontraba en rojo, impactando al otro vehículo en su costado izquierdo.

Tras el impacto, ambas unidades presentaron daños significativos en sus estructuras, con afectaciones en defensas, faros, cabinas y sistemas mecánicos, además de registrarse derrame de líquidos sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Sabinas, acudieron al lugar para brindar atención a los conductores, quienes afortunadamente no requirieron traslado hospitalario al presentar únicamente golpes y lesiones superficiales.

Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron con las diligencias correspondientes. Las unidades involucradas serán aseguradas y trasladadas al corralón, en tanto se realiza el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.