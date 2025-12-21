Detienen a Manuel de Jesús N por accidente en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un aparato accidente se registró la madrugada de este sábado sobre la calle Santa Rosa esquina con Morelos de la zona centro, donde un varón al conducir en estado indebido propició estos hechos.

Manuel de Jesús N de 63 años de edad, alias "El Chuy" y con domicilio en la colonia Buenos Aires es el ciudadano que fue detenido al estrellar su camioneta Ford F-150 color guindo, modelo 2006 contra un objeto fijo (poste de CFE) al desplazarse en dirección de Norte a Sur tras omitir un señalamiento de alto.

Cabe señalar, momentos antes, el individuo había protagonizado un percance al impactarse contra una camioneta Ford F-150, modelo 1997, color negro, la cual resultó con daños en lado derecho de la calavera, tapa del cajón del lado derecho y defensa trasera del lado derecho, esto, sobre la calle Morelos esquina con Allende a la altura del edificio de Telmex.

Las autoridades policiacas lograron capturar al conductor, en tanto, el afectado narraba lo sucedido, en ese momento realizaron la prueba de alcoholímetro a Manuel N quien dio resultado positivo con .335 grado de alcohol, siendo consignado ante el Ministerio Público por conducir en estado de ebriedad, daños y lo que resulte.