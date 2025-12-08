Roberto Villalobos sufre accidente de motocicleta en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Elementos del Mando Único de San Juan de Sabinas atendieron la noche del domingo un accidente de motocicleta ocurrido sobre la carretera Múzquiz–Nueva Rosita. El hecho involucró a un joven de 26 años que se impactó contra un semoviente mientras circulaba por la vía.

Al arribar al lugar, las autoridades localizaron al conductor identificado como Roberto Alejandro Villalobos Mosqueda, vecino del barrio 3 de la Villa de Palaú. El afectado presentaba múltiples lesiones visibles, por lo que se procedió a realizar una revisión corporal para descartar fracturas.

Durante el chequeo se detectaron laceraciones en diferentes partes del cuerpo, así como probable fractura en los dedos anular y meñique de la mano, además de dolor en la caja torácica. El reporte médico preliminar lo catalogó como paciente policontundido, encontrándose además en estado etílico al momento del accidente.

Ante la gravedad de las lesiones, se solicitó el apoyo inmediato de la Cruz Roja, cuyos paramédicos acudieron al sitio para realizar el traslado del lesionado hacia la clínica 24 del IMSS en Nueva Rosita, donde recibió atención especializada.

Finalmente, tras concluir el operativo y asegurar el traslado del paciente, las unidades participantes retornaron a su base sin novedades adicionales. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al conducir, especialmente en horarios nocturnos y bajo condiciones que puedan poner en riesgo la integridad física.