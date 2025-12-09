María Isabel y su familia resultan heridos en accidente en Sabinas

SABINAS, COAH.- Una familia originaria de Irving, Texas, resultó herida en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 0 de la Autopista Premier. Los hechos se registraron cuando el conductor del vehículo, que transportaba a dos adultos y dos menores, perdió el control del volante debido al exceso de velocidad y el estallido de un neumático.

María Isabel, de 52 años, sufrió dolor en la región lumbar y una laceración en la mano derecha, aunque portaba cinturón de seguridad. Los menores, Nicolás y Ximena, de 2 y 4 años, respectivamente, resultaron con golpes leves y estaban dormidos en sillas de seguridad.

El conductor fue trasladado al hospital general del centro de salud de Nueva Rosita para recibir atención médica especializada, mientras que el resto de la familia recibió atención prehospitalaria en el lugar del accidente.

De acuerdo con el peritaje de la Guardia Nacional, el exceso de velocidad y el estallido del neumático fueron las causas del accidente, que provocó que el vehículo saliera del camino y quedara sobre una zanja que divide los carriles de circulación de un talud.

Los servicios de emergencia, incluyendo paramédicos de bomberos Nueva Rosita y Cruz Roja Sabinas, acudieron rápidamente al lugar del accidente para brindar asistencia a los heridos.