Hombre sufre choque en Sabinas sin heridos

SABINAS, COAH.- Un choque por alcance se suscitó en la carretera federal 57, a la altura de la Villa de Agujita, entre un vehículo Chevrolet Camaro color negro con placas de circulación del estado de Texas y una camioneta Nissan NP300 conducida por trabajadores de una empresa avícola.

El conductor del Camaro, Manuel Macías Saavedra, explicó que los frenos de su vehículo se bloquearon, lo que le impidió evitar el impacto. "Veníamos atrás de ellos, pero al llegar al tope, ellos se detuvieron y yo no pude frenar", dijo. Afortunadamente, no hubo lesionados, solo daños materiales. Los seis tripulantes de la camioneta Nissan resultaron ilesos después del impacto por alcance. El conductor del Camaro reconoció su responsabilidad y espera la llegada de las autoridades para negociar la reparación de los daños.

Macías Saavedra, quien venía proveniente de Ojuelos, Jalisco, donde pasó las fiestas de fin de año con su familia, viajaba con destino a San Antonio, Texas, para reincorporarse a sus actividades laborales. El incidente ocurrió en una curva poco antes de llegar a la Villa de Agujita, y la camioneta afectada es una Nissan NP300 con placas de Durango, propiedad de la empresa Servicios Generales Avícolas.

Por más de media hora, los involucrados en este accidente estuvieron esperando sin que autoridad policíaca alguna se hiciera presente. Fue hasta después de media hora que llegó el cuerpo de bomberos, lo que generó molestia entre los presentes, quienes exigían la presencia de las autoridades competentes para atender el incidente y agilizar el tráfico en la zona.