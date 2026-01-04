Detienen a Hilda N tras accidente en carretera 57

SABINAS, COAH.- Una mujer fue detenida por elementos de la Policía Municipal tras protagonizar un accidente en el que resultó lesionado un motociclista, a quien dejó abandonado sobre la carretera federal 57, a la altura de la Villa de Agujita. La acción derivó en una persecución que culminó con su captura.

El hecho ocurrió cuando el afectado, identificado como Óscar, circulaba por la vía y fue embestido por una unidad familiar. El impacto lo derribó y lo dejó tendido sobre el pavimento, mientras la conductora del vehículo decidió huir del lugar, intentando evadir la responsabilidad del incidente.

La mujer, identificada como Hilda N, de 57 años de edad, fue alcanzada por los uniformados y asegurada en el mismo tramo carretero. Posteriormente, se procedió a su traslado para iniciar las diligencias correspondientes y garantizar que enfrentara las consecuencias legales de sus actos.

El motociclista recibió atención médica tras el accidente, mientras las autoridades recabaron pruebas y testimonios para integrar la carpeta de investigación. El estado de salud del lesionado fue reportado como estable, aunque se mantiene bajo observación.

Finalmente, la detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme a derecho. La Fiscalía reiteró que en Coahuila se actúa con firmeza contra quienes atentan contra la seguridad de la ciudadanía, subrayando que ningún delito quedará sin castigo.