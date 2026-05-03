Camión quinta rueda bloquea intersección en Sabinas tras maniobra fallida

SABINAS, COAH.- Un camión quinta rueda con caja seca quedó completamente atravesado en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y avenida Sabinal, en la colonia Arboledas, luego de que el operador realizara una maniobra fallida. El incidente ocurrió cuando el tráiler viró hacia la derecha para tomar la avenida Cuauhtémoc con dirección al sur y se desprendió el remolque.

Como resultado de la maniobra, la caja seca terminó bloqueando el paso en la intersección entre la colonia Arboledas y la colonia Reynera. Elementos de la Policía Municipal y de Bomberos acudieron de inmediato para coordinar las maniobras y evitar otro percance en la zona.

Para liberar la vialidad, se procedió a desenganchar la caja seca y reposicionarla a fin de que el tractocamión pudiera remolcarla nuevamente. Las autoridades cerraron parcialmente el área mientras se realizaban las labores, solicitando a los automovilistas que extremaran precauciones al circular por avenida Cuauhtémoc, avenida Comercio y avenida del Sabinal.

De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales tanto en la caja seca como en el semáforo afectado. La caja seca presentó golpes en su estructura tras el desprendimiento.

La Policía Municipal exhortó a los conductores de unidades de carga pesada a extremar precauciones al realizar maniobras en zonas urbanas de Sabinas, para evitar afectaciones al tránsito y a la infraestructura pública.