Conductor herido tras volcadura de camioneta Chevrolet en Sabinas

SABINAS, COAH.- La mañana del lunes se registró un accidente vehicular en el acceso a la autopista Premier, tramo Sabinas–Allende, a la altura del kilómetro cero. Una camioneta Chevrolet color gris con placas de Texas volcó en el lugar, generando la movilización inmediata de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió poco después de iniciar la jornada, cuando el conductor perdió el control de la unidad y terminó volcado sobre la carpeta asfáltica. Testigos alertaron a las autoridades, quienes acudieron rápidamente para brindar apoyo y asegurar la zona.

Elementos de la Guardia Nacional, personal de la Cruz Roja y miembros de Misión Bomberos se presentaron en el sitio para atender la emergencia. Las labores incluyeron la revisión del vehículo, el control del tránsito y la atención médica inmediata al conductor, quien fue rescatado y trasladado a un hospital local.

El parte policial confirmó que el conductor sufrió lesiones, aunque estas no ponen en riesgo su vida. Se informó que permanece bajo observación médica en el nosocomio de la región, mientras se realizan las valoraciones correspondientes para descartar complicaciones.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la autopista Premier, especialmente en los accesos y tramos iniciales, donde suelen registrarse percances por exceso de velocidad o falta de pericia. El accidente se suma a la lista de hechos viales que refuerzan la necesidad de conducir con responsabilidad en la región.