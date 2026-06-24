Juan N resulta herido en accidente vial en Sabinas

SABINAS, COAH.- Tras registrarse un percance vial, socorristas de la Cruz Roja Mexicana de esta ciudad auxiliaron a un masculino que resultó herido, hechos ocurridos en la colonia Chapultepec.

Fue a la altura de la calle Huizache donde Juan N de 51 años de edad fue embestido por una persona que conducía un automóvil compacto.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria al afectado, trasladándolo al hospital más cercano para su valoración médica y seguimiento clínico.

Mientras tanto, autoridades policiacas del mando coordinado de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos para realizar las diligencias y el seguimiento correspondiente.

Ante este tipo de situaciones, elementos de vialidad recomiendan a los automovilistas respetar los límites de velocidad para evitar incidentes como este.