Juan N resulta herido en accidente vial en Sabinas
El accidente ocurrió en la colonia Chapultepec, donde Juan N fue embestido por un automóvil compacto.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
SABINAS, COAH.- Tras registrarse un percance vial, socorristas de la Cruz Roja Mexicana de esta ciudad auxiliaron a un masculino que resultó herido, hechos ocurridos en la colonia Chapultepec.
Fue a la altura de la calle Huizache donde Juan N de 51 años de edad fue embestido por una persona que conducía un automóvil compacto.
Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria al afectado, trasladándolo al hospital más cercano para su valoración médica y seguimiento clínico.
Mientras tanto, autoridades policiacas del mando coordinado de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos para realizar las diligencias y el seguimiento correspondiente.
Ante este tipo de situaciones, elementos de vialidad recomiendan a los automovilistas respetar los límites de velocidad para evitar incidentes como este.