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Coahuila

Juan N resulta herido en accidente vial en Sabinas

El accidente ocurrió en la colonia Chapultepec, donde Juan N fue embestido por un automóvil compacto.

Por Teresa Muñoz - 24 junio, 2026 - 05:39 p.m.
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      SABINAS, COAH.- Tras registrarse un percance vial, socorristas de la Cruz Roja Mexicana de esta ciudad auxiliaron a un masculino que resultó herido, hechos ocurridos en la colonia Chapultepec.

      Fue a la altura de la calle Huizache donde Juan N de 51 años de edad fue embestido por una persona que conducía un automóvil compacto.

      Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria al afectado, trasladándolo al hospital más cercano para su valoración médica y seguimiento clínico.

       

      Mientras tanto, autoridades policiacas del mando coordinado de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos para realizar las diligencias y el seguimiento correspondiente.

       

      Ante este tipo de situaciones, elementos de vialidad recomiendan a los automovilistas respetar los límites de velocidad para evitar incidentes como este.

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