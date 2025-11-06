Detenido conductor ebrio tras choque en Sabinas

SABINAS, COAH.- Un adulto mayor fue detenido por elementos de la policía municipal tras verse involucrado en un accidente vehicular en la intersección de las calles Santos Degollado y Adam A. Rocha de la colonia Sarabia.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles, cuando el hombre, bajo los efectos del alcohol, impactó contra dos vehículos que circulaban por la zona.

Testigos relataron que el conductor descendió de su automóvil visiblemente alcoholizado y cayó al pavimento, incapaz de mantenerse en pie.

Los afectados, molestos por la imprudencia del hombre, lo confrontaron en el lugar de los hechos, cuestionando su decisión de manejar en ese estado.

La escena generó tensión entre los presentes, quienes exigían la intervención de las autoridades policiacas de inmediato en el sitio al verse afectados sus vehículos.

Los uniformados de Seguridad Pública, arribaron al sitio minutos después, procediendo a la detención del adulto mayor, quien fue trasladado a las instalaciones correspondientes para su valoración médica y legal.

La situación fue difundida rápidamente en redes sociales por uno de los afectados, quien compartió imágenes del momento en que el hombre yacía en el pavimento.

Las autoridades locales informaron que se abrirá una carpeta de investigación para determinar la responsabilidad del detenido y evaluar los daños ocasionados.

Mientras tanto, se hace un llamado a la ciudadanía para evitar conducir bajo los efectos del alcohol y proteger la integridad de todos los que transitan por diferentes arterias de Sabinas.