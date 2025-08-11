Fiscalía de Coahuila abre investigación por presunta agresión en centro de rehabilitación

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado una investigación por la presunta agresión física sufrida por una joven internada en un centro de rehabilitación de adicciones ubicado en la comunidad de Cloete. De acuerdo con la denuncia presentada el pasado viernes, al menos ocho personas habrían participado en el ataque dentro de las instalaciones del centro, lo que ha encendido las alarmas sobre el funcionamiento y supervisión de este tipo de espacios.

El delegado de la FGE en la región carbonífera, Diego Saúl Garduño Guzmán, confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación y que se están recabando pruebas periciales, testimonios de testigos y documentos oficiales para esclarecer lo ocurrido. "Nuestro objetivo es reunir todos los elementos necesarios que permitan confirmar los hechos y determinar con precisión el tipo de delito cometido", declaró Garduño.

La Fiscalía no descarta que en los próximos días se presenten avances importantes en el caso. Garduño Guzmán adelantó que, si se reúnen los elementos suficientes, podrían solicitarse órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables. Además, se investiga si existe alguna responsabilidad directa o indirecta por parte de quienes dirigen el centro de rehabilitación.

Uno de los puntos clave en la indagatoria será establecer el grado de participación de cada implicado, así como la competencia legal y profesional del personal del centro. La Fiscalía General del Estado busca determinar si hubo omisión, negligencia o complicidad por parte de los encargados, lo que podría agravar las consecuencias legales.

Finalmente, el delegado hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información relevante sobre el caso, se acerque a la unidad de Atención Ciudadana de la Fiscalía. "Toda aportación puede ser crucial para fortalecer la investigación y garantizar justicia para la víctima", concluyó Garduño.