Accidente Automovilístico en Sabinas: Unidad Compacta Remolcada por Policía

SABINAS, COAH.-Un percance automovilístico se registró en el cruce de las avenidas Francisco I. Madero y Venustiano Carranza en el primer cuadro de la ciudad de Sabinas, Coahuila, durante la tarde del día de hoy. El incidente movilizó a elementos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana delegación Sabinas, policías municipales y personal de la Agencia de Investigación Criminal.

En el percance estuvieron involucrados un automóvil Nissan Versa en color gris modelo 2022 y una camioneta Nissan X-Trail en color blanco con placas del estado de Nuevo León. Ambas unidades cuentan con pólizas de seguros, lo que facilitará el proceso de reparación y compensación por los daños sufridos.

Elementos de la policía preventiva tomaron conocimiento del incidente y ordenaron el retiro de ambas unidades a una pensión municipal. El conductor del auto Nissan Versa resultó con algunos golpes, pero afortunadamente no fue necesario su traslado a un hospital. Debido al aparatoso del percance, el automóvil compacto fue remolcado con una grúa.

La policía municipal está investigando las causas del accidente para determinar responsabilidades y tomar las medidas necesarias para prevenir incidentes similares en el futuro. Por ahora, ambas unidades permanecen en la pensión municipal en espera de ser reclamadas por sus propietarios.

El incidente sirve como recordatorio de la importancia de conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar accidentes y garantizar la seguridad vial en la ciudad de Sabinas.