Conductor lleva a niño atropellado a Centro de Salud

SABINAS, COAH.- La noche del viernes se registró un incidente vial en la villa de Agujita, donde un niño fue atropellado por una camioneta tipo Dakota. El conductor del vehículo, al percatarse de lo ocurrido, actuó de inmediato trasladando al menor al Centro de Salud más cercano, ya que en ese momento no se encontraba ningún familiar en el lugar. Las autoridades confirmaron que el menor recibió atención médica oportuna.

Según la versión proporcionada por la esposa del conductor, el niño habría cruzado repentinamente la calle, lo que impidió que el vehículo pudiera frenar a tiempo. El conductor, al notar el impacto, optó por llevar al menor directamente a recibir atención médica, mostrando disposición para colaborar con las autoridades en todo momento.

Al lugar del accidente acudieron elementos de Seguridad Pública, así como personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), quienes intervinieron para garantizar el bienestar del menor y verificar las condiciones en que se encontraba. El niño, cuya identidad se mantiene resguardada por respeto a su privacidad, se encontraba solo en la vía pública al momento del incidente.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por la situación, señalando que en ocasiones anteriores han observado al menor sin supervisión adulta. Las autoridades competentes han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y evaluar las condiciones de cuidado del niño, siempre bajo el principio de protección integral de los derechos de la infancia.

El conductor fue trasladado a la comandancia de Seguridad Pública para rendir su declaración y colaborar en el proceso de deslinde de responsabilidades. Mientras tanto, las autoridades continúan recabando información sobre el estado de salud del menor y reiteran su compromiso de actuar con sensibilidad y respeto en casos que involucren a personas menores de edad.