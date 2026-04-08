Carlos Jiménez Villarreal refuerza acciones contra el dengue en Sabinas

SABINAS, COAH.- Carlos Jiménez Villarreal, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, informó que la Secretaría de Salud intensificó las acciones contra el dengue en Sabinas, Nueva Rosita, Múzquiz, Juárez y Progreso. Brigadas de salud recorren colonias con fumigación, entrega de abate y orientación casa por casa, estrategia que continuará durante toda la temporada de lluvias.

Jiménez Villarreal explicó que el programa de vectores trabaja con ovitrampas —recipientes negros con papeleta y agua— colocadas desde inicios de año en puntos estratégicos. Ahí los mosquitos depositan huevecillos y el conteo permite ubicar colonias con mayor riesgo de brote. Esa cartografía guía los cercos sanitarios y define dónde se refuerza la nebulización y el control larvario.

El funcionario subrayó que la fumigación pierde efecto si llueve, por lo que los barridos se programan en días secos. Durante la lluvia, las cuadrillas aplican abate en charcos y arroyos formados en zonas como la colonia Bolívar y el sector Boquillas, para eliminar larvas antes de que emerja el zancudo. Sin embargo, recalcó que el trabajo oficial no basta si en los hogares persiste cacharro.

La descacharrización es clave, dijo Jiménez Villarreal: llantas, botes y basura acumulada se convierten en criaderos dentro de las viviendas. Las brigadas que entran a vacunar perros contra rabia o a desparasitar por garrapata encuentran con frecuencia patios con acúmulo de desechos, ambiente propicio también para el mosquito transmisor. Por eso pidió a la comunidad sumarse, volteando recipientes y eliminando agua estancada.

El año pasado la región cerró con buenos números gracias al arranque temprano de los programas, destacó el jefe jurisdiccional. Este 2026 la estrategia se replicó de forma simultánea en los cinco municipios, con respaldo del secretario de Salud. El llamado final es al trabajo en equipo: gobierno pone brigadas y abate, la ciudadanía pone patios limpios.