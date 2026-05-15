Acciones preventivas contra gusano barrenador del ganado en Castaños

Sabinas, Coahuila.– Ante la alerta nacional por la presencia del gusano barrenador del ganado, autoridades y productores de la Región Carbonífera reforzaron acciones preventivas para evitar una crisis sanitaria y económica que afecte al sector pecuario del norte de Coahuila.

José Dávila Paulín, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en la Región Carbonífera, explicó que esta plaga corresponde a la etapa larvaria de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente, principalmente ganado bovino. La infestación provoca miasis, una enfermedad que puede causar severos daños e incluso la muerte del animal si no recibe atención oportuna.

El funcionario señaló que el gusano barrenador representa un riesgo importante para la economía ganadera y el comercio internacional, debido a que la presencia de casos limita la exportación de ganado y obliga a reforzar controles sanitarios. Aunque actualmente en la Región Carbonífera no existen reportes graves, advirtió que la propagación del insecto puede darse con facilidad mediante corrientes de viento o por el traslado de animales infectados entre estados.

Dávila Paulín indicó que recientemente se confirmó un caso en el municipio de Castaños, mientras que entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Chiapas y Oaxaca ya registran incidencia de la plaga. Ante este panorama, dependencias federales, estatales y municipales mantienen coordinación permanente para fortalecer la vigilancia sanitaria y evitar que el problema avance hacia esta zona de Coahuila.

Entre las medidas implementadas destacan la aplicación de ivermectina, la revisión constante del ganado y la liberación de moscas estériles para reducir la reproducción del insecto. Además, a finales de la semana pasada se llevó a cabo una reunión con productores de la Región Carbonífera, donde se informó sobre los riesgos y las acciones preventivas que deberán aplicarse en ranchos y unidades pecuarias.

Las autoridades exhortaron a los ganaderos a inspeccionar diariamente a sus animales, especialmente aquellos que presenten heridas, inflamación o signos de infección, y acudir de inmediato a personal veterinario ante cualquier sospecha. La detección temprana y el tratamiento oportuno serán fundamentales para contener el avance del gusano barrenador y prevenir afectaciones mayores en la actividad ganadera de la región.