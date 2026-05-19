Adriana Fraire Herrera coordina entrega de paquetes electorales en Sabinas

SABINAS, COAH.- La presidenta del Comité Distrital Electoral 03 con sede en Sabinas, Adriana Lizeth Fraire Herrera, informó que a partir del próximo 1 de junio iniciará la recepción y distribución de los paquetes electorales que serán utilizados durante la jornada democrática programada para el domingo 7 de junio. Señaló que el personal del organismo y los enlaces municipales ya recibieron la capacitación correspondiente para desarrollar correctamente esta labor.

La funcionaria explicó que la coordinación logística se llevó a cabo en conjunto con la Junta Local del INE y las juntas distritales 03 y 01, debido a la amplitud territorial y a los municipios que integran el distrito electoral. Indicó que el objetivo es garantizar que todo el material llegue en tiempo y forma a cada una de las casillas instaladas en la región.

Fraire Herrera detalló que el 1 de junio se realizará la entrega de paquetes en cuatro sedes estratégicas. Precisó que en el comité ubicado en Sabinas se distribuirán los correspondientes a Sabinas y San Juan de Sabinas; mientras que en Nava se entregarán los de Nava y Morelos. Asimismo, en Allende se concentrarán los paquetes destinados a Allende, Villa Unión, Guerrero e Hidalgo, y en el Ejido Primero de Mayo se distribuirán los de Juárez, Progreso y Escobedo.

Añadió que el 2 de junio continuará la entrega en Villa Unión y en la sede de Sabinas para concluir la distribución restante de Sabinas y San Juan de Sabinas. Destacó que ambos municipios concentran alrededor de 150 paquetes electorales de un total de 290 que serán repartidos en todo el distrito, por lo que la coordinación operativa será fundamental para cumplir con el calendario establecido.

En relación con la participación ciudadana, la presidenta del comité informó que la lista nominal quedó conformada por aproximadamente 161 mil ciudadanos con credencial vigente para votar. Expresó su confianza en que la población participe activamente en la jornada electoral, al considerar que el abstencionismo representa uno de los principales retos para la democracia. Finalmente, reiteró que todo el personal se encuentra preparado para garantizar un proceso ordenado, transparente y eficiente durante la elección del próximo 7 de junio.