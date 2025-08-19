Gobierno de Coahuila refuerza medidas preventivas contra el Dengue

Este martes, la Secretaría de Salud en Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 y el Departamento de Vectores, en coordinación con Mejora Coahuila, puso en marcha la Semana Nacional de Acciones Preventivas contra el Dengue, con actividades realizadas en la colonia El Mimbre.

Desde las 10 de la mañana, en la calle Galeana esquina con Alexander Fleming, se llevaron a cabo acciones como la entrega de abate, lectura de ovitrampas y distribución de folletos informativos dirigidos a las familias del sector.

El arranque fue encabezado por el Dr. Carlos Jiménez Villarreal, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, acompañado por el personal del Departamento de Vectores y la coordinadora de Mejora Coahuila en Sabinas, Claudia Garza Iribarren, quienes recorrieron las calles de la colonia El Mimbre en Sabinas Coahuila.

Durante la jornada, se solicitó la colaboración de los vecinos para reforzar las medidas preventivas en sus hogares, eliminando criaderos de mosquitos y permitiendo el acceso de las brigadas de salud para realizar las labores correspondientes.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Coahuila reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada en la prevención de enfermedades transmitidas por vector, protegiendo la salud de todas las familias.