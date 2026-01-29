San Juan de Sabinas avanza en transparencia financiera

San Juan de Sabinas Coah.- En el marco de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, el Republicano Ayuntamiento aprobó acuerdos clave en materia financiera, consolidando una política de transparencia, rendición de cuentas y ejercicio responsable de los recursos públicos.

Entre los puntos aprobados destaca la validación del Estado Financiero correspondiente al mes de diciembre de 2025, así como sus adecuaciones presupuestales, respaldadas por el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, conforme a la normatividad vigente en el Estado de Coahuila.

Asimismo, se autorizó el Informe de Avance de Gestión Financiera del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre, junto con sus adecuaciones presupuestales, garantizando un manejo claro, legal y eficiente de los recursos municipales, así como su posterior publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

El alcalde Óscar Ríos Ramírez subrayó que su administración mantiene como prioridad el uso correcto del dinero público, asegurando que cada peso se traduzca en obras, servicios y beneficios reales para la ciudadanía.

Aun con la ausencia de algunos integrantes del Cabildo, la sesión avanzó con responsabilidad institucional, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de trabajar con orden, legalidad y total transparencia en favor de San Juan de Sabinas.