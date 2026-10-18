Escapa adolescente José Trinidad de albergue en Acuña

Un adolescente de 16 años, identificado como José Trinidad, escapó del albergue transitorio Camino a Casa, donde permanecía bajo resguardo tras haber sido deportado de Estados Unidos.

Los hechos fueron reportados en las instalaciones ubicadas en el cruce de la carretera Presa de la Amistad y el bulevar Luis Donaldo Colosio, en Ciudad Acuña.

Detalles confirmados

De acuerdo con la información disponible, el guardia del inmueble reportó daños en la puerta de cristal del acceso. Posteriormente, se confirmó que el adolescente ya no se encontraba en las instalaciones.

Hasta el momento no se ha precisado cómo ocurrió su salida ni se ha establecido que los daños reportados en la puerta hayan sido ocasionados por el menor.

Características del adolescente

Como características para su identificación, se informó que José Trinidad tiene ojos verdes, cabello castaño y ambas cejas parcialmente depiladas.

El adolescente permanecía en Camino a Casa después de haber sido deportado por autoridades de Estados Unidos y se encontraba en proceso de ser entregado a sus familiares.