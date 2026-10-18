Abordan salud mental en el PRI de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En las instalaciones del Comité del Partido Revolucionario Institucional (PRI) impartieron una conferencia sobre salud mental, a cargo del psicólogo Óscar Luna.

El objetivo fue realizar actividades enfocadas en promover el bienestar de la comunidad, destacó el ponente en dicha actividad, donde el anfitrión fue el licenciado Luis Fernando Santos Flores, dirigente del PRI en el municipio, además de militantes del partido, quienes participaron en la conferencia.

La conferencia de Óscar Luna se centró en la importancia de la salud mental en la comunidad.

La charla estuvo centrada en el tema de la salud mental, cuya atención y promoción son importantes para el bienestar de las personas y el desarrollo de la comunidad.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar al especialista en torno a esta temática, conociendo lo que conlleva presentar situaciones emocionales que pueden llegar a ser graves.

Luis Fernando Santos Flores destacó la necesidad de promover el bienestar emocional entre los militantes del PRI.

Al concluir la plática, los participantes agradecieron y felicitaron a Óscar Luna por su intervención y por impulsar iniciativas relacionadas con la promoción de la salud mental. Asimismo, reconocieron la importancia de fomentar acciones que contribuyan al bienestar de la comunidad mediante actividades que den relevancia al cuidado de la salud mental para todas las personas sin distinción de edades.