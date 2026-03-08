Vandalizan local de Río Cinemas

A cuatro meses de haber cerrado sus puertas, las instalaciones de Río Cinemas en esta ciudad comienzan a mostrar signos preocupantes de deterioro y vandalismo. El inmueble, que durante dos décadas fue un punto de encuentro para las familias sabinenses, hoy enfrenta la amenaza de convertirse en una pérdida total si no se toman medidas oportunas.

Como se recordará, la empresa primero se despidió de la sucursal ubicada en Nueva Rosita, en el antiguo cine Chapultepec. Posteriormente, cerró la sucursal de la colonia Fundadores en Sabinas, lo que generó tristeza entre la población, pues se trataba de un espacio que formaba parte de la vida cotidiana y cultural de la comunidad.

El edificio, situado a un costado de un reconocido centro comercial, aún conserva su estacionamiento, el cual es aprovechado por los visitantes de la zona. Sin embargo, el abandono de las instalaciones ha propiciado que el inmueble se convierta en blanco de actos vandálicos, lo que acelera su deterioro.

La comunidad expresa su preocupación

Ciudadanos han manifestado su preocupación por la falta de acciones de los propietarios, quienes hasta el momento no han implementado medidas de seguridad o mantenimiento que eviten el avance del daño.

La comunidad lamentó que un espacio que durante años representó entretenimiento y convivencia se encuentre en riesgo de desaparecer por completo. Este caso se suma a otros inmuebles de grandes dimensiones que iniciaron con pequeños daños y hoy en día son ya inoperantes, lo cual es factor determinante para que no se puedan vender o rentar para otros giros comerciales.