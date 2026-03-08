Se unen hermanos a la marcha del 8M

SABINAS, COAH.- En el marco de la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, realizada este 8 de marzo en la zona centro de la ciudad, participaron Jesús Humberto y Jairo Medina Márquez, quienes se unieron al contingente como muestra de apoyo a las diferentes causas y exigencias de justicia. Su presencia estuvo marcada por el recuerdo de su hermana, Jimena Medina Márquez, cuyo proceso penal contra el presunto responsable de su muerte continúa en desarrollo.

El recorrido inició en las calles Francisco I. Madero y Mariano Abasolo, avanzando hasta la plaza principal Benito Juárez. Entre consignas de igualdad y justicia, los hermanos Medina Márquez caminaron junto a mujeres de organizaciones sociales, empresarias y funcionarias públicas, sumando su voz a la exigencia de un entorno más seguro para todas.

¿Qué dijeron los hermanos Medina durante la marcha?

En declaraciones durante la marcha, Jairo Medina expresó que la ausencia de su hermana pesa profundamente en su vida. Como padre de familia, manifestó su deseo de que ninguna otra persona tenga que atravesar por un dolor similar, describiéndolo como una herida que no se puede borrar y que deja una marca permanente en quienes lo padecen.

Por su parte, Jesús Humberto lamentó la manera en que su hermana partió de este mundo y reiteró su petición de justicia. En su mensaje, subrayó que la exigencia no es solo personal, sino compartida con todas aquellas familias que han perdido a una mujer en circunstancias de violencia, solidarizándose con cada una de las causas presentes en la marcha.

Impacto de la marcha en la comunidad

La participación de los hermanos Medina Márquez dio un matiz especial a la movilización, recordando que detrás de cada consigna y cartel existe una historia de vida, de lucha y de esperanza. Su presencia fue recibida con respeto por las asistentes, quienes reconocieron la importancia de que hombres también se sumen a la defensa de los derechos de las mujeres.

Con este gesto, la marcha en Sabinas reafirmó que la lucha por la justicia y la igualdad es una causa colectiva. La memoria de Jimena y de tantas mujeres ausentes se convirtió en un símbolo de resistencia, fortaleciendo el llamado a que las autoridades garanticen procesos transparentes y resultados que honren la dignidad de las víctimas.