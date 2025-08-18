Congreso de Coahuila aprueba exhorto para entrega directa de certificados de defunción

El Congreso del Estado de Coahuila aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Salud para garantizar la entrega directa de los certificados de defunción a los familiares de las personas fallecidas. Esta medida busca evitar que las agencias funerarias retengan este documento hasta que se liquide el adeudo por sus servicios, lo que coloca a las familias en una situación de vulnerabilidad y presión económica en medio de su duelo.

La diputada Zulmma Guerrero señaló que esta práctica, detectada en distintos municipios de la entidad, es inaceptable y afecta a las familias en un momento ya de por sí difícil. El certificado de defunción es un documento indispensable para tramitar el acta de defunción y avanzar con procesos legales como el cobro de seguros de vida, pensiones, cancelación de servicios o traslados. Un caso reciente en Sabinas, Coahuila, ejemplifica la gravedad de esta situación: una viuda no ha podido realizar el trámite de su pensión debido a que la empresa funeraria se niega a entregar el certificado de defunción hasta que se cubra el monto del funeral.

El exhorto enfatiza que el certificado de defunción es un documento médico-legal emitido por personal de la Secretaría de Salud, por lo que no debe estar sujeto a condicionamientos de carácter comercial o privado. Se busca garantizar que las familias reciban la documentación de forma inmediata y sin intermediarios, lo que permitirá agilizar los trámites y reducir la carga emocional y económica para los deudos.

Además, se planteó la necesidad de que las jurisdicciones sanitarias cuenten con médicos responsables disponibles de manera permanente, a fin de evitar retrasos y garantizar la entrega oportuna de los certificados. También se pidió reforzar la coordinación entre hospitales, funerarias y el Registro Civil para que el procedimiento se realice con un enfoque sensible y humano.

Con esta medida, se busca proteger los derechos de los deudos y evitar que se lucren con su necesidad en los momentos más difíciles. La entrega directa de los certificados de defunción es un paso importante para garantizar que las familias puedan acceder a los servicios y beneficios que necesitan sin demoras ni obstáculos innecesarios.