Albañil Bajo Efectos de Alcohol y Drogas Agrede en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Una escena de violencia doméstica sacudió la tranquilidad de la colonia Humberto Moreira, donde un albañil presuntamente bajo los efectos del alcohol y drogas irrumpió en el domicilio de su expareja, Leticia Paola, provocando destrozos y agresiones físicas tras una acalorada discusión. El hecho ocurrió en la calle Cedros, donde la víctima solicitó de inmediato la intervención de las autoridades.

El agresor, identificado como Arnoldo F., llegó al domicilio en evidente estado de intoxicación y con una actitud violenta. Ante el temor de ser nuevamente golpeada, Leticia Paola logró escapar del lugar y pedir ayuda. Elementos de la policía acudieron al llamado y tomaron conocimiento de los daños ocasionados por el hombre, quien destruyó varios muebles del hogar en un arranque de furia.

La víctima relató que Arnoldo no acepta el fin de la relación, lo que ha derivado en constantes episodios de acoso y violencia. En esta ocasión, la situación escaló a tal grado que Leticia decidió acudir a la Fiscalía para interponer una denuncia formal por los daños sufridos en su vivienda, así como por las agresiones físicas que ha padecido.

Leticia Paola confesó que esta no es la primera vez que su expareja la ha golpeado. En el pasado, soportó múltiples agresiones sin presentar cargos, por miedo y por la esperanza de que la situación mejorara. Sin embargo, el cansancio emocional y el riesgo para su integridad la llevaron finalmente a tomar acción legal.

Este caso pone de manifiesto la urgencia de atender y prevenir la violencia de género en la región. Las autoridades deben garantizar la protección de Leticia y asegurar que el responsable enfrente las consecuencias legales correspondientes. La denuncia es un paso valiente que merece respaldo institucional y social, para que ninguna mujer tenga que vivir con miedo dentro de su propio hogar.