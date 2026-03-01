Entrega Laura Jiménez becas para transporte a estudiantes muzquenses

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Refrendando su compromiso con la educación, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez encabezó la entrega de becas de transporte para estudiantes de nivel bachillerato y universidad en el Auditorio Municipal "Urbano Santos".

El acto se realizó la tarde de este sábado, con la presencia de autoridades municipales, padres de familia y jóvenes beneficiados.

Un total de 252 jóvenes reciben hoy este apoyo, que consiste en un subsidio del 50 % en el costo de transporte hacia los distintos centros educativos de la Región Carbonífera.

A partir del próximo lunes, los beneficiarios podrán acudir a las oficinas de transporte para adquirir su tarjetón, el cual tendrá vigencia durante todo el ciclo escolar 2026.

Durante el evento, se contó con la participación de la subdirectora del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Graciela Santos Flores; Jesús Guerrero García, Coordinador Municipal de Mejora; Miriam Estefany Cedillo Carrillo, quien habló en representación de los beneficiados, así como el joven Rey Emanuel Delgado Casillas.

También estuvieron presentes integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y padres de familia, quienes acompañaron a sus hijos a este significativo evento.

El tesorero municipal, Francisco Javier García Ochoa, informó que el programa "Becas de Transporte para Estudiantes 2026" fue aprobado por el Cabildo y cuenta con una inversión inicial de un millón de pesos.

Su objetivo es garantizar la permanencia y continuidad académica de los jóvenes, reduciendo la carga económica de las familias y combatiendo la deserción escolar por motivos financieros.

En su mensaje, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez destacó que este apoyo busca que la distancia no sea un obstáculo para alcanzar las metas de los estudiantes.

"Nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes, cada esfuerzo y cada sacrificio hablan de su compromiso por salir adelante. No se rindan, sigan preparándose y luchen por sus sueños, la educación es la mejor herramienta para transformar sus vidas", expresó.

El evento concluyó con la entrega simbólica de los apoyos a los beneficiarios.

