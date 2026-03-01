Listo recinto de la FGJE

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó que en cuestión de semanas se concretará el cambio de sede de la institución hacia un nuevo local ubicado en la colonia Jorge de Cuéllar, justo a un costado del Centro de Justicia Penal. La medida forma parte de un proceso de modernización que busca mejorar la atención a la ciudadanía.

Garduño Guzmán explicó que esta disposición responde a la instrucción del fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, quien ha impulsado un esquema de mejora continua en todas las delegaciones. El funcionario señaló que únicamente resta esperar las indicaciones oficiales para realizar el traslado definitivo al nuevo domicilio.

El delegado destacó que la nueva sede permitirá una mejor organización interna y un acceso más ágil para los usuarios, al encontrarse en una zona estratégica junto al Centro de Justicia Penal. Con ello, se busca fortalecer la coordinación entre instituciones y ofrecer un servicio más eficiente a la población de la región carbonífera.

Asimismo, Garduño Guzmán subrayó que la innovación implementada por el fiscal general ha generado resultados positivos en las distintas delegaciones del estado. La cercanía con los ciudadanos y la modernización de los espacios han sido factores clave para consolidar la confianza en la institución.

Finalmente, el funcionario reiteró que el cambio de sede representa un paso importante en la consolidación de una Fiscalía más cercana y moderna, capaz de responder a las necesidades de la sociedad. Con ello, se reafirma el compromiso de trabajar en beneficio de la comunidad y garantizar un acceso más digno y eficiente a la justicia.