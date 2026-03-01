Liberan gato montés en su hábitat natural

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos de Protección Civil Municipal y Bomberos de Múzquiz llevaron a cabo con éxito la liberación de un gato montés en su entorno natural, luego de localizarlo en área urbana y verificar que el ejemplar se encontraba en óptimas condiciones de salud.

La acción se realizó en una zona segura, con el objetivo de reintegrarlo a la vida silvestre y garantizar su bienestar.

Los protocolos de traslado se llevaron a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y cuidado animal, asegurando que el felino no presentara lesiones ni signos de estrés antes de ser desplazado.

Personal especializado supervisó cada etapa del proceso, desde la revisión médica hasta el momento de la liberación.

De acuerdo con el director de Protección Civil, ingeniero Víctor Guajardo Loo, estas acciones reflejan el compromiso de las autoridades locales con la protección de la fauna y la preservación del equilibrio ecológico en este municipio, ya que cuidar de la biodiversidad es tarea de todos", subrayó.

La importancia de la fauna silvestre en Múzquiz

La presencia de especies como el gato montés en la zona urbana es un indicador de la riqueza natural de Múzquiz y de la importancia de mantener un entorno saludable para la vida silvestre.

Colaboración comunitaria para la conservación

La colaboración entre instituciones y comunidad resulta clave para evitar riesgos y fomentar la conservación.

Con este tipo de iniciativas, Protección Civil y Bomberos de Múzquiz reafirman su papel no solo en la atención de emergencias, sino también en la defensa del patrimonio natural de Coahuila, promoviendo la conciencia ciudadana sobre la necesidad de proteger y respetar la biodiversidad local.