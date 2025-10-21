Movilización de Emergencia en Laguna Patos por Incidente con Volkswagen Jetta Blanco de Durango

Sabinas, Coahuila — La tarde de este martes se registró una movilización de cuerpos de emergencia en la carretera Federal 57, a la altura de la laguna de Patos. El incidente involucró un vehículo Volkswagen Jetta color blanco con placas del estado de Durango.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil sufrió un percance mientras transitaba por dicha vía. A bordo viajaba una pareja que, afortunadamente, resultó ilesa. El hecho generó alerta entre automovilistas que circulaban por la zona, quienes reportaron el incidente a las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja delegación Sabinas acudieron rápidamente al lugar para valorar a los ocupantes, confirmando que no presentaban lesiones. Asimismo, elementos del mando coordinado de Seguridad Pública tomaron conocimiento del accidente y brindaron apoyo para controlar el tránsito vehicular.

La presencia de los cuerpos de emergencia permitió restablecer el orden en la zona y evitar mayores complicaciones. No se reportaron daños a terceros ni afectaciones graves en la infraestructura vial, aunque se exhortó a los conductores a extremar precauciones al transitar por el área.

Este accidente recuerda la importancia de mantener la atención al volante y respetar los límites de velocidad, especialmente en tramos cercanos a zonas naturales como la laguna Los Patos, donde la visibilidad puede verse afectada. Las autoridades reiteran el llamado a conducir con responsabilidad.