Estatua de la Iglesia Adventista presentada en Plaza Principal de Sabinas

SABINAS, COAH.- La Iglesia Adventista del Séptimo Día, liderada por el pastor Milton López López, presentó una estatua en la plaza principal, con el objetivo de compartir un mensaje de esperanza y reflexión con la sociedad.

La estatua, que representa los reinos profetizados en el libro de Daniel, capítulo 2, tiene un recorrido por la zona norte de México y busca mostrar al público el significado de las diferentes etapas y reinos que se simbolizan en la estatua.

El pastor López explicó que la presentación de la estatua es una invitación para que las personas conozcan más sobre la profecía bíblica y su significado en el contexto actual. "Queremos mostrarle al mundo entero el significado de la estatua y que las personas puedan identificar cuáles son las piezas que simbolizan y cuál es el significado al final de todo", afirmó.

La exhibición de la estatua está abierta a todo el público, sin importar su religión o creencias. El pastor López invitó a las personas a acercarse y conocer más sobre el mensaje que se busca transmitir. "La invitación es para todo público en general. Estamos preparando algunas literaturas para regalar y mostrarles", dijo.

La estatua estuvo disponible para su visualización en la plaza principal desde la 1 hasta las 6 de la tarde. El recorrido de la estatua continuará este miércoles en Piedras Negras.

El pastor López finalizó su mensaje invitando a las personas a reflexionar sobre su relación con Dios y a aprovechar el tiempo para conocer más sobre la fe y la espiritualidad. "No dejemos todo al final, sino que aprendamos desde ahora que es el tiempo", concluyó.