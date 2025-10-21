Jessica Rojas Medina: De vender comida en campos a emprendedora en Sabinas

SABINAS, COAH.- Jessica Carolina Rojas Medina, originaria de Tegucigalpa, Honduras, llegó a Sabinas, Coahuila, hace 23 años con un sueño y una determinación que la llevarían a construir una nueva vida en México.

Después de un matrimonio que duró 13 años y un divorcio, Jessica se dedicó a la venta de comida, una pasión que la acompañaba desde los 9 años, cuando vendía comida en los campos de su país.

Con el tiempo, Jessica se estableció en Sabinas y se convirtió en una figura conocida en la comunidad gracias a sus deliciosos platillos. Aunque ha trabajado en maquiladoras, su verdadera pasión es la comida, y es lo que la hace sentir viva. "Me gusta mucho lo que hago, le pongo corazón", dijo.

Actualmente, Jessica ofrece una variedad de platillos tradicionales mexicanos y hondureños en su negocio, y aunque ha considerado especializarse en algún plato en particular, prefiere ofrecer una variedad para satisfacer a sus clientes. "La gente se va mucho con los tacos, gordas, sopes, y todo eso", explicó.

Jessica está agradecida con sus clientes y amigos por su apoyo y lealtad. "Un saludo a todos mis clientes, a mis amigas, a mis amistades", dijo. También expresó su gratitud hacia las personas que la ayudaron cuando llegó a Sabinas, especialmente a Susana Gaitán y su esposo Andrés, quienes la acogieron como parte de su familia.

Después de 19 años de residir en México, Jessica se siente orgullosa de ser residente mexicana y de haber encontrado un hogar en Sabinas. "Dios me los cuide vaya donde quiera que se encuentren", dijo sobre su familia en Honduras. Su historia es un testimonio de la fuerza y la determinación de las mujeres que buscan una nueva oportunidad en la vida.