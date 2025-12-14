Obispo Alfonso Miranda Guardiola envía mensaje de esperanza a migrantes en EE.UU.

SABINAS, COAH.- El Obispo Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, titular de la Diócesis de Piedras Negras, dirigió un mensaje de esperanza a los migrantes que residen en Estados Unidos, invitándolos a fortalecer su fe y a trabajar en su propósito de vida junto a sus familias. En un contexto marcado por las dificultades que enfrentan los indocumentados debido a las políticas migratorias actuales, el jerarca católico subrayó la importancia de mantener viva la confianza en Dios como motor para alcanzar metas y sueños.

Miranda Guardiola reconoció que los migrantes atraviesan una de las etapas más complejas de la historia reciente. Sin embargo, insistió en que este momento debe ser visto como una oportunidad para renovar la fe y redoblar esfuerzos en la búsqueda de un futuro mejor. "Sabemos que no la están pasando fácil nuestros hermanos migrantes e indocumentados en los Estados Unidos, pero es la fe la que hará posible que cumplan sus metas y sueños", expresó.

El obispo enfatizó que el trabajo constante, acompañado de la fe, constituye la fórmula para superar las adversidades. Recordó que ningún camino hacia la realización personal ha sido sencillo, pero que la perseverancia y la confianza en Dios permiten transformar las dificultades en oportunidades. "Jamás ha sido fácil para nadie, pero el trabajo y la fe juntos hacen posible todo", reiteró.

Asimismo, Miranda Guardiola destacó la relevancia del tiempo de adviento, que está por concluir con la celebración del nacimiento de Jesús el próximo 24 de diciembre. Señaló que esta fecha representa un renacer de la esperanza y una invitación a vivir aferrados a la fe en Cristo, quien durante su paso por la tierra dejó enseñanzas que garantizan una vida plena.

Finalmente, el obispo llamó a los migrantes a no perder la confianza en que sus esfuerzos rendirán frutos y a mantener la unión familiar como pilar fundamental en su propósito de vida. Con este mensaje, buscó transmitir ánimo y fortaleza espiritual a quienes, lejos de su tierra natal, enfrentan retos que ponen a prueba su fe y su capacidad de resiliencia.