Alhira Reséndiz se despide de la Cámara de Comercio en Nueva Rosita tras tres años de trabajo

SABINAS, COAH.- La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio de Nueva Rosita, Alhira Reséndiz Rodríguez, se despedirá de su cargo después de tres años de trabajo en beneficio de la comunidad. Durante su gestión, Reséndiz Rodríguez ha trabajado en estrecha colaboración con los comerciantes y empresarios de la región para promover el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

En una entrevista, Reséndiz Rodríguez destacó que su trabajo ha sido enfocado en gestionar apoyos y recursos para la región carbonífera. "Hemos trabajado en estrecha colaboración con el gobierno federal y estatal para obtener recursos y apoyos para nuestra región", dijo.

Reséndiz Rodríguez también anunció que se ha logrado un avance importante en la gestión para la apertura de una oficina de atención de INCONAVIT en la región. "Estamos en proceso de obtener la aprobación para la apertura de esta oficina, lo que permitirá a los habitantes de la región acceder a servicios de vivienda de manera más fácil y rápida", agregó.

La presidenta saliente también invitó a los comerciantes y empresarios a participar en el proceso de elección de su sucesor. "Es importante que la comunidad se involucre en el proceso de elección y elija a un líder que continúe trabajando en beneficio de la región", dijo.

Reséndiz Rodríguez destacó que seguirá trabajando en beneficio de la región, aunque ya no ocupe el cargo de presidenta de la Cámara Nacional de Comercio de Nueva Rosita. "Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con los comerciantes y empresarios para promover el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región", concluyó.

La Cámara Nacional de Comercio de Nueva Rosita es una organización que reúne a los comerciantes y empresarios de la región para promover el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los habitantes. La elección de su nuevo presidente se llevará a cabo en los próximos días.