Mando Unificado de Pasta de Conchos reanuda reuniones con familias de mineros

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- A través del Mando Unificado de Pasta de Conchos, se reanudaron las reuniones catorcenales con viudas y familiares de los mineros fallecidos en el complejo carbonífero, marcando así el inicio de las actividades informativas del año 2026.

Durante el encuentro, se compartieron los avances más recientes en los trabajos de recuperación de los 40 mineros que aún permanecen atrapados desde el trágico accidente aquel 19 de febrero del 2006.

En esta primera sesión del año, encabezada por personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se presentó un reporte fotográfico detallado que ilustró las labores realizadas en las rampas de acceso y ventilación.

Se explicó a los asistentes el sistema de rezago que se ha implementado para facilitar el ingreso seguro a las zonas de trabajo subterráneo.

Uno de los puntos destacados fue el progreso en la Lumbrera PCT-1, donde actualmente se llevan a cabo trabajos de colocación de marcos metálicos en la galería DN2.9. Estas estructuras forman parte de las acciones de fortificación necesarias para garantizar la estabilidad del terreno y la seguridad del personal que participa en las maniobras de rescate.

Asimismo, se informó que en dicha galería se llevan a cabo inspecciones técnicas para evaluar las condiciones estructurales del sitio que es explorado.

Los trabajadores especializados continúan con labores de corte utilizando pistolas neumáticas, lo que permite avanzar con precisión en la apertura de nuevos accesos hacia las zonas donde se presume podrían encontrarse los restos de los mineros.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la transparencia y el acompañamiento a las familias, asegurando que las reuniones quincenales continuarán como un espacio de diálogo abierto. Los deudos, por su parte, expresaron su interés en que los trabajos mantengan el ritmo y el enfoque humanitario que ha caracterizado esta nueva etapa del proceso de recuperación.