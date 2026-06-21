Emanuel Robles Mesta destaca logros de alumnos del CBTis 20 en ciencia

SABINAS, COAH.- El director del CBTis 20, Emanuel Eduardo Robles Mesta, informó que el semestre concluyó con la participación de los alumnos del Club de Ciencias en diversos concursos de ciencia y tecnología, donde presentaron proyectos de prototipos que serán dados a conocer próximamente.

Los estudiantes de sexto semestre obtuvieron premios en eventos realizados en Toluca, Saltillo y Torreón, compitiendo con tres prototipos que alcanzaron los primeros lugares en sus categorías, con la mejor puntuación y la oportunidad de llevarlos a instancias internacionales tras obtener la certificación correspondiente.

Robles Mesta destacó que son 16 alumnos quienes integran el club, de los cuales siete participaron en el evento nacional y dos más en Torreón. Subrayó la importancia de dar a conocer a la ciudadanía el potencial de los jóvenes de la región, quienes han demostrado talento y creatividad en el desarrollo de sus proyectos.

Entre los prototipos destacan un casco de seguridad minero con equipamiento para rastreo, baterías y medición de frecuencia cardiaca; un sistema para el cuidado del agua, que regula el suministro en domicilios de acuerdo con estándares de la ONU; y un tablero didáctico que permite a estudiantes de mecatrónica, electricidad y programación realizar prácticas con un solo equipo.

El director reconoció el esfuerzo de los jóvenes y aseguró que el plantel seguirá impulsando la innovación tecnológica, consolidando al CBTis 20 como un referente en la formación académica y científica de la Región Carbonífera.