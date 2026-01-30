jóvenes deben entregar medias cartillas militares en febrero

SABINAS, COAH.- La responsable de la junta municipal de reclutamiento de Sabinas, Rocío Rocha Reyes, informó que se amplió el plazo para la entrega de medias cartillas militares para los jóvenes que tramitaron su documento el año pasado. La entrega se realizará todos los domingos del mes de febrero en la plaza principal de Sabinas.

Rocha Reyes explicó que los jóvenes deben presentar su media cartilla, copia de acta de nacimiento, copia de CURP, copia de comprobante de estudios y copia de comprobante de domicilio. "Es importante que entreguen su media cartilla porque es todo un año lo que se tarda el proceso de liberación", dijo.

La responsable de la junta municipal de reclutamiento recordó que el proceso de liberación de la cartilla militar tarda un año, por lo que los jóvenes que entreguen su media cartilla en febrero recibirán su cartilla liberada hasta diciembre de este año.

Rocha Reyes hizo un llamado a los jóvenes que tramitaron su media cartilla el año pasado a que acudan a entregar su documento en las fechas establecidas. "Esperemos que, con el mejor clima, los muchachos se presenten y realicen su trámite", dijo.

La entrega de medias cartillas se realizará de 8 a 13 horas todos los domingos de febrero en la plaza principal de Sabinas. Para más información, los interesados pueden acudir a la junta municipal de reclutamiento.