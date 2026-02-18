El CCLEMS de Sabinas celebra su décimo aniversario con una exposición

SABINAS, COAH.- El Centro Cultural Lily y Edilberto Montemayor Seguy (CCLEMS) celebrará su décimo aniversario con un evento especial que busca resaltar una década de trabajo en favor de la comunidad. La invitación fue extendida por el Dr. Rogelio Montemayor, presidente de la Fundación Montemayor Seguy.

La ceremonia tendrá lugar el próximo viernes 27 de febrero a las 6:00 de la tarde, en las instalaciones del centro cultural ubicadas en Amador Chapa #186, Zona Centro de Sabinas. Como parte del programa, se inaugurará la exposición fotográfica titulada "10 años creando comunidad", que recopila momentos significativos de la trayectoria del recinto.

El CCLEMS se ha consolidado como un espacio de encuentro cultural y artístico, promoviendo actividades que fortalecen la identidad local y fomentan la participación ciudadana. La exposición busca reflejar ese espíritu comunitario, mostrando cómo el centro ha sido un punto de referencia para la educación, la cultura y la convivencia en la región.

El director del centro, Isaac Zapata Moreno, destacó que este aniversario representa un logro compartido con la sociedad sabinense. Subrayó que la difusión de estas actividades contribuye a que más personas se integren y se beneficien de los proyectos culturales.

Con esta celebración, el Centro Cultural Lily y Edilberto Montemayor Seguy reafirma su compromiso de seguir siendo un espacio abierto para la creatividad y el fortalecimiento de la comunidad. La invitación formal con mayores detalles ha sido compartida, y los organizadores se mantienen atentos para brindar información adicional a quienes deseen participar en este acontecimiento.