Cruz Roja y bomberos controlan incendio en casa de Antonia en Sabinas

SABINAS, COAH.- Un incendio en una vivienda de la calle Arcadio Ramón y Galeana fue controlado rápidamente por los servicios de emergencia. El incidente, ocurrido en una casa de doble piso con nueve habitaciones, se originó en un cortocircuito en la secadora y se limitó a un solo cuarto en la parte trasera de la vivienda.

La propietaria, la señora Antonia, fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja debido a la inhalación de humo y un aumento en la presión arterial causado por el susto. Afortunadamente, no hubo víctimas graves y la mujer se encuentra en buen estado.

El comandante del cuerpo de bomberos José Pichardo González expresó su alivio de que el incendio no se propagara a otras áreas de la casa. "Gracias a Dios, no pasó a mayores", dijo. Los servicios de emergencia actuaron rápidamente para controlar el incendio y evitar daños mayores.

La rápida respuesta de los paramédicos de la Cruz Roja y los servicios de emergencia permitió que el incendio fuera controlado sin causar daños significativos a la vivienda. La propietaria y su familia están agradecidos por la pronta respuesta de los servicios de emergencia.

El incidente es un recordatorio de la importancia de tomar medidas de seguridad en el hogar para prevenir incendios y otros accidentes. La comunidad de Sabinas, Coahuila, se une en solidaridad con la familia afectada y agradece a los servicios de emergencia por su rápida respuesta.