Fotoperiodista Anuar Ramírez Vázquez lucha por sus derechos financieros

SABINAS, COAH.- El fotoperiodista y locutor Anuar Ramírez Vázquez, denunció públicamente que el sistema bancario mexicano vulneró sus derechos humanos al bloquear de manera arbitraria su cuenta en BBVA Bancomer, dejándolo sin acceso a sus ahorros ni a su salario. El caso ya está siendo representado legalmente por el licenciado Héctor Aguirre Dávila.

Ramírez, quien desde los 18 años ha trabajado en medios de comunicación y en el sector público, ha sido un ahorrador constante, siguiendo el ejemplo de su padre. Durante años depositó en su cuenta cantidades que iban de los 100 a los 500 pesos, fruto de su trabajo como fotoperiodista y locutor.

El problema surgió durante un viaje a Estados Unidos, cuando intentó pagar con su tarjeta en un restaurante y fue rechazada. Al comunicarse con el banco, le informaron que debía acudir a una sucursal para revisar el motivo del bloqueo. Al presentarse en la sucursal Sabinas, el ejecutivo le explicó que su cuenta mostraba seis depósitos por un total de 1 millón 385 mil pesos. Ramírez aclaró que solo realizó un depósito por esa cantidad, producto de sus ahorros y la compraventa de una vivienda, y no seis como el banco afirma.

Desde entonces, no puede recibir ni realizar depósitos, lo que lo ha dejado en una situación de indefensión financiera. Además, señala que nunca fue notificado de las supuestas operaciones antes del bloqueo, lo que agrava la arbitrariedad del acto.

Ramírez Vázquez advierte que, debido a este incidente, actualmente no figura en el sistema financiero mexicano, lo que representa una grave violación a sus derechos como ciudadano. Subraya que BBVA, al ser una institución concesionada por el Estado mexicano, actúa con facultades similares a las de una autoridad, lo que exige mayor responsabilidad y transparencia.

El fotoperiodista lamenta que en México no exista una legislación clara que proteja a los ahorradores ante este tipo de abusos. Por ello, con el respaldo legal del licenciado Héctor Aguirre Dávila, ha interpuesto una demanda de amparo para recuperar el acceso a sus recursos y ejercer libremente su derecho al uso de servicios financieros.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que atiendan su caso y el de otros ciudadanos que enfrentan situaciones similares, y para que se garantice la protección de los ahorros en el país.