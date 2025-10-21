Joven Martín Cumpián Medina Supera Adicción con Ayuda Espiritual

SABINAS, COAH.- Martín Alejandro Cumpián Medina, un joven que ha luchado contra la adicción, compartió su testimonio de superación y agradecimiento a Dios, a la institución "Titanes" por haberle dado una segunda oportunidad en la vida.

Después de perder su trabajo, su familia y muchas cosas más, Martín tocó fondo y pidió ayuda en un centro de rehabilitación.

"Perderlo todo en la vida me orilló a pedir ayuda. Dios fue el que acomodó las cosas para que yo llegara a este centro de rehabilitación", afirmó Martín.

En este lugar, Martín encontró no solo la ayuda para superar su adicción, sino también una nueva oportunidad para crecer como persona y espiritualmente.

Hace tres semanas, Martín tuvo la dicha de conocer a su segunda hija, Camila, y agradeció a Dios por la bendición de tener a su esposa y su hija sanas y salvas.

"Estoy muy agradecido porque nuevamente me brindaron la ayuda para seguir en el camino de Dios, en el camino correcto", dijo.

Martín permanece en el centro de rehabilitación desde hace seis meses, pero sabe que la verdadera lucha comienza cuando salga nuevamente a la vida social.

"Es una lucha constante con emociones y batallas del día a día", admitió.

Sin embargo, se siente fortalecido gracias a la ayuda y el apoyo que ha recibido en el centro.

Con una gran sonrisa, Martín agradeció a Dios y a su familia por estar con él en este proceso.

"Mi familia es lo más importante para mí, y no quiero volver a perder su confianza. Quiero llevármela hasta la tumba", concluyó.