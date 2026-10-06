Anuncia OCV dos eventos turísticos

SABINAS, Coah.- La Oficina de Convenciones y Visitantes anunció la realización de dos eventos trascendentes que se llevarán a cabo durante el mes de octubre en los municipios de Múzquiz y San Juan de Sabinas, con actividades encaminadas a fortalecer la promoción turística de la Región Carbonífera.

El anuncio fue encabezado por el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, licenciado Javier Ruiz Izaguirre, quien tuvo como invitada a la licenciada Diana Guadalupe Haro Martínez, subsecretaria de Turismo en la Carbonífera, en representación de Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos en Coahuila.

Entre los eventos anunciados se encuentra la Tercera Edición del Rodeo Rancho 2026, que se realizará el próximo 24 de octubre en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

El director de Turismo de Múzquiz, ingeniero Carlos Castro Garza, informó que la actividad cuenta con el respaldo de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quien ha indicado continuar impulsando el turismo y brindar apoyo a este tipo de eventos. En el anuncio participaron también el subsecretario de Desarrollo Rural, ingeniero Diego Elguezabal, y el ingeniero Javier Espinoza, presidente del comité, además de iniciador y organizador del Rodeo Rancho y de la exitosa Arreada Múzquiz.

Por otra parte, Carlos Valdéz Martínez, presidente del Motoclub Espartanos, informó que el 14 aniversario del club se realizará el 10 de octubre en los terrenos de Astro Feria Rosita, en el municipio de San Juan de Sabinas.

Señaló que el evento se ha realizado de manera consecutiva con apoyo de autoridades estatales, regionales y municipales, y contará con integrantes del club provenientes de Durango, el sur de Texas y Nuevo León.

Los festejos de Espartanos incluirán convivencia, baile con los grupos musicales Chon Arauza y La Segunda Era, con un costo de entrada de 100 pesos, además de una rodada por las principales avenidas de San Juan de Sabinas, con destino al parque La Chimenea.

A esta rueda de prensa también asistieron Adalberto Gutiérrez, vicepresidente y fundador de Espartanos, y Carlos Ricardo Ortega, secretario y fundador del Motoclub.