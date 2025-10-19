Comerciante Pablo de la Cruz y Sabinas Coahuila envían Ayuda Humanitaria a Veracruz

SABINAS, COAH.- Desde Poza Rica, Veracruz, el comerciante Pablo de la Cruz Escobar compartió a través de sus redes sociales imágenes y videos que documentan la entrega de ayuda humanitaria enviada por familias de Sabinas, Coahuila. La iniciativa surgió como respuesta a las graves inundaciones que afectaron a diversos municipios de Veracruz y Puebla, dejando a cientos de familias en situación vulnerable.

"Gracias a todos por ayudar a nuestros hermanos de Poza Rica y otros municipios de Veracruz y Puebla que sufrieron graves inundaciones. Hemos repartido ya toda la ayuda que nos brindaron, agua, alimentos y productos de higiene", expresó Escobar en una publicación que rápidamente se viralizó, generando muestras de apoyo y reconocimiento a la comunidad sabinense.

La ayuda enviada incluyó víveres, agua potable, productos de higiene personal y artículos de primera necesidad, recolectados por ciudadanos solidarios y entregados directamente a las zonas afectadas. Las imágenes muestran a voluntarios distribuyendo los insumos en colonias donde el agua aún no ha retrocedido por completo.

Además del respaldo ciudadano, Escobar confirmó que autoridades de los tres niveles de gobierno han establecido centros de acopio en distintas regiones, lo que ha permitido ampliar la cobertura del apoyo. Esta colaboración interinstitucional busca garantizar el sustento de los damnificados mientras continúan los trabajos de limpieza y reconstrucción.

La tragedia ha sacado a relucir el espíritu solidario de los sabinenses, quienes no han dudado en extender la mano a quienes más lo necesitan. Mientras Poza Rica y municipios cercanos luchan por recuperar la normalidad, el gesto de apoyo desde Sabinas se convierte en un símbolo de esperanza y unidad entre comunidades mexicanas.