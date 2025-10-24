Comunidad de Sabinas Brinda Apoyo Humanitario a Familias en Poza Rica, Veracruz

SABINAS, COAH.- "Lo más importante es que muchas personas e iglesias estuvieron orando por nosotros y por eso se pudo cumplir esta misión de llevar ayuda a familias de Poza Rica, Veracruz que están padeciendo por las inundaciones que les hicieron perder gran parte de su patrimonio, y en algunos casos todo", aseguró Pablo de la Cruz Escobar a su regreso de su tierra natal.

Después de una semana de intensa actividad al lado de su familia en la ciudad veracruzana, donde la catástrofe fue mayúscula y los apoyos no han sido suficientes, Pablo de la Cruz Escobar agradeció de todo corazón a las familias sabinenses, que le permitieron llevar en su camioneta apoyos de productos no perecederos, de higiene personal y limpieza.

"En verdad que hay muchísima necesidad. Nosotros hubiéramos querido ayudar más, pero lo que dimos fue de corazón. Agradezco también a los comerciantes que enviaron también apoyos económicos directos, con los cuales se realizaron compras para alimentos, y también para ser entregados directamente a familias en necesidad extrema", reiteró.

De la Cruz Escobar agradeció también a su esposa Herlinda, a sus hijos y hermanos quienes lo acompañaron para entregar la ayuda, preparar alimentos que ofrecieron en diferentes sectores de la ciudad y en un hospital.

Finalmente, el comerciante recalcó que hay que amar a los demás como a uno mismo, como dice uno de los mandamientos de Dios, y reiteró que en esta acción también se dejó clara la ayuda solidaria de los sabinenses a sus hermanos de Poza Rica, Veracruz, con todo el corazón, y con ello llevaban su bendición.