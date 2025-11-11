CONCANACO invita a aprovechar descuentos en El Buen Fin Coahuila

SABINAS, COAH.- La vicepresidenta de la CONCANACO en Coahuila, Alhira Reséndiz Rodríguez, hizo un llamado a los ciudadanos a aprovechar los grandes descuentos que ofrece el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas durante la realización del programa El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 30 de noviembre.

¿Qué descuentos se ofrecen durante El Buen Fin?

Reséndiz Rodríguez destacó que, como cada año, se ofrecen importantes descuentos en el trámite de licencias, actas de nacimiento al 50 %, así como otros descuentos en recargos sobre derechos vehiculares e impuestos. "Es una excelente oportunidad para que los ciudadanos aprovechen y realicen sus trámites de manera económica", dijo.

¿Cómo pueden los ciudadanos aprovechar las ofertas?

La también presidenta de la CANACO en Nueva Rosita, llamó a los ciudadanos a planear bien su gasto para aprovechar las ofertas y descuentos que se ofrecen en comercios locales y tiendas nacionales, como mueblerías, etc. "Es importante que aprovechemos estas oportunidades para ahorrar y hacer que nuestro dinero rinda más", agregó.

Reséndiz Rodríguez destacó que El Buen Fin es una excelente oportunidad para que los ciudadanos realicen compras y trámites de manera responsable y económica. La CONCANACO en Coahuila se une al programa El Buen Fin para promover el consumo responsable y apoyar a los comercios locales. Se invita a los ciudadanos a visitar los comercios y tiendas participantes para aprovechar los descuentos y ofertas especiales.