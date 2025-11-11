Brigada de salud ofrecerá atención médica gratuita en Sabinas

SABINAS, COAH.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria #3, Carlos Jiménez Villareal, anunció que se realizará una brigada de salud en la colonia Vista Hermosa el jueves 13 de noviembre a las 5 de la tarde. La brigada ofrecerá servicios gratuitos de atención médica, vacunación y desparasitación para mascotas, así como entrega de abate para combatir el dengue.

¿Qué servicios se ofrecerán en la brigada?

Durante la brigada, se ofrecerán módulos de atención para completar esquemas de vacunación, entrega de tarjetas de salud y vacunación contra el COVID-19 y la influenza. También se realizará fumigación en la colonia y en las casas que sea necesario.

Jiménez Villareal destacó que la brigada es parte de los esfuerzos de la Jurisdicción Sanitaria para acercar los servicios de salud a la comunidad y promover la prevención de enfermedades. "Estamos trabajando para mantener a la comunidad libre de enfermedades y promover la salud y el bienestar", dijo.

¿Cómo puede participar la comunidad?

La brigada es completamente gratuita y se invita a la comunidad a asistir con sus mascotas para recibir la vacuna antirrábica y desparasitación. También se entregará la tarjeta de salud popular, parte del programa del gobernador para promover la salud en la región.

La Jurisdicción Sanitaria #3 sigue trabajando para llevar los servicios de salud a todas las colonias de Sabinas y promover la salud y el bienestar en la comunidad. La brigada en la colonia Vista Hermosa es una oportunidad para que la comunidad se acerque a los servicios de salud y reciba atención médica y prevención de enfermedades.