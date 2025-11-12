Aumento de aranceles en Estados Unidos afecta costos de acero y aluminio en Sabinas

SABINAS, COAH.- A pesar de los aranceles que el gobierno de los Estados Unidos estableció en muchos rubros, entre ellos el Metalmecánico, las empresas mexicanas continúan exportando aunque en menor escala, confiando en la calidad de sus productos, confirmó Isaac Castañeda Lozano, dueño de CASTALOZA.

Sin embargo, el empresario destacó que los aranceles han afectado a otros productos como el acero y el aluminio, lo que ha generado un incremento del 50 % en los costos. Esto ha afectado a la cadena de producción y al consumidor final.

Castañeda Lozano explicó que la empresa tiene una producción tanto nacional como de exportación, y que la exportación de remolques a Estados Unidos no se ha visto afectada significativamente debido a que se produce un artículo desde cero con materiales nacionales. Sin embargo, la competencia en el mercado nacional ha aumentado, especialmente con fabricantes de Monterrey.

A pesar de los desafíos, Castañeda Lozano se mostró optimista y destacó que la empresa ha estado trabajando para mantener los precios bajos y ofrecer un buen servicio al cliente. "Hemos estado viniendo prácticamente todo el año con un puro estilo de afloja, no hay que aflojarle, que no le tires pero pues no le aflojes", dijo.

La empresa ha estado trabajando para adaptarse a la situación y seguir adelante, sin modificar la cartera de productos y servicios que ofrece. Castañeda Lozano se mostró confiado en que la empresa podrá superar los desafíos y seguir siendo competitiva en el mercado.